Νέες διασυνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν

Πακιστάν και Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά, λίγες ημέρες μετά από προσωρινή ανακωχή, αυξάνοντας τις εντάσεις στην ασταθή περιοχή, ενώ το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται να φιλοξενήσει πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Οι συγκρούσεις στα σύνορα σημειώθηκαν την Κυριακή, την ίδια ημέρα που το Πακιστάν υποδέχθηκε περιφερειακές δυνάμεις για συζητήσεις σχετικά με την αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με ανακοίνωση ότι το Ισλαμαμπάντ ενδέχεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν πυροβολικό και βαριά όπλα σε τοποθεσίες της επαρχίας Κουνάρ του Αφγανιστάν και της όμορης περιοχής Μπαγιούρ στο Πακιστάν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα πυρά του Πακιστάν προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 16 ακόμη, κυρίως γυναικών και παιδιών, σύμφωνα με τον Χαμντούλα Φιτράτ, αναπληρωτή εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Αξιωματούχοι ασφαλείας του Πακιστάν υποστήριξαν ότι η χώρα απάντησε μόνο σε αφγανικούς βομβαρδισμούς, αρνούμενοι ότι στόχευσαν αμάχους. Ένας αξιωματούχος περιέγραψε τους ισχυρισμούς της Καμπούλ ως υπερβολικούς, σημειώνοντας μικρές παραβιάσεις από την αφγανική πλευρά στις οποίες το Πακιστάν απάντησε στον ίδιο τομέα.

Οι πιο σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια ξέσπασαν τον προηγούμενο μήνα, με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές. Η Καμπούλ κατήγγειλε ότι πάνω από 400 άτομα σκοτώθηκαν σε πακιστανική αεροπορική επιδρομή σε κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά στην αφγανική πρωτεύουσα, πριν οι γείτονες αναστείλουν προσωρινά τις εχθροπραξίες.

Το Πακιστάν απέρριψε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενο ότι στόχευσε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών.

Ανακοινώθηκε εκεχειρία για το Ιντ αλ-Φιτρ, κατόπιν αιτήματος Τουρκίας, Κατάρ και Σαουδικής Αραβίας, η οποία έληξε στο Ισλαμαμπάντ την περασμένη εβδομάδα. Η Καμπούλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν η ανακωχή παραμένει σε ισχύ.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Αφγανούς Ταλιμπάν για καταφύγιο και υποστήριξη ισλαμιστών μαχητών που επιτίθενται στο Πακιστάν, κάτι που η Καμπούλ αρνείται, χαρακτηρίζοντας την ένοπλη δράση εσωτερικό ζήτημα του Πακιστάν.

