Νεβάδα: Πυροβολισμοί σε δικηγορικό γραφείο - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης (vid)

Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια κατάθεσής στο δικηγορικό γραφείο, στο Σάμερλιν της Νεβάδα, στο Λας Βέγκα, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Αρχικά, μετέδιδαν ότι οι αστυνομικές αρχές έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και πολλά θύματα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις οι οποίες κατευθύνθηκαν στην περιοχή.

«Διερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε μια επιχείρηση κοντά στο Pavilion Center Drive και το Charleston», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

#BREAKING We are investigating a shooting inside a business near Pavilion Center Drive and Charleston. This is a dynamic event and multiple LVMPD emergency vehicles are responding. Please avoid the area. We will have more info soon. pic.twitter.com/jAx1qZEvi0