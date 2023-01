Νέα Ζηλανδία: 3 νεκροί και ένας αγνοούμενος από την κακοκαιρία

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις άνευ προηγουμένου καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν χθες, Παρασκευή, εκτεταμένες πλημμύρες στο Όκλαντ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Κρις Χίπκινς.

Οι σημερινές πλημμύρες προκάλεσαν "τον θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ άλλος ένας αγνοείται", διευκρίνισε ο Χίπκινς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι "το επίπεδο (των ζημιών) σε ορισμένες περιοχές (είναι) σημαντικό".

Σύμφωνα με τον Χίπκινς, η πόλη έζησε χθες, Παρασκευή, "την ημέρα με τις περισσότερες βροχές" που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο πτώματα βρέθηκαν στα βόρεια προάστια του Όκλαντ και ότι άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης. Επίσης ακόμη αγνοείται η τύχη ενός ανθρώπου που παρασύρθηκε από τα νερά στο νότιο τμήμα του Όκλαντ.

I saw this flooding video from Auckland, New Zealand earlier today... unbelievable... I've never seen water inside a bus, let alone a bus that was still driving! Wow!#NewZealand #Auckland #flood #flooding #rain https://t.co/Qaccwdf4iW