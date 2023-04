Νέα Υόρκη: Η πρώτη «τσαρίνα» της καταπολέμησης τρωκτικών

Μετά από τετράμηνη αναζήτηση, η πόλη της Νέας Υόρκης βρήκε την πρώτη «τσαρίνα» της ... αρχής καταπολέμησης τρωκτικών στην ιστορία της.

Η Καθλίν Κοράντι, εκπαιδευτικός και εμπειρογνώμονας σε θέματα χρήσης γης και βιωσιμότητας στο Τμήμα Παιδείας της πόλης, παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς, ο οποίος την περιέγραψε ως τη «μαέστρο» που θα συντονίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αρουραίων της Νέας Υόρκης.

