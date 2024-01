Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο, για τέταρτη φορά μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας, θέσεις στα εδάφη που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη, προχωρώντας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε πλήγματα στο έδαφος εναντίον δεκατεσσάρων πυραύλων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών, οι οποίοι επιτίθενται για εβδομάδες εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι νέες επιδρομές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία μοιάζει να πλησιάζει ολοένα περισσότερο στην ανάφλεξη, ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ξανά «τρομοκρατική» οντότητα τους υεμενίτες αντάρτες, που συνεχίζουν από την πλευρά τους να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το Αλ Μασίρα, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους αντάρτες, τα πλήγματα, που κατ’ αυτό ήταν «αμερικανοβρετανικά», έγιναν στις επαρχίες «Χοντάιντα, Τάιζ, Νταμάρ, Αλ Μπάιντα και Σαάντα».

Ο Χάνι Κάγεντ, κάτοικος της Χοντάιντα, 44 ετών, είπε πως άκουσε δυνατό κρότο «γύρω στις 02:16 τοπική ώρα» σήμερα, προσθέτοντας πως η έκρηξη έγινε στο ανατολικό τμήμα της πόλης, κοντά στο αεροδρόμιο.

Περί τη 01:00 (ώρα Ελλάδας), οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον 14 πυραύλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, έτοιμων να εκτοξευθούν από περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι πύραυλοι αυτοί σε εξέδρες εκτόξευσης ήγειραν άμεσο κίνδυνο για εμπορικά πλοία και σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», καθώς «θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή», συνεχίζει η ανακοίνωση, γεγονός που «ώθησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ασκήσουν το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να αμυνθούν».

«Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση για να προστατεύουμε ζωές αθώων ναυτικών», υπογράμμισε ο επικεφαλής της CENTCOM, ο στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, πάντα κατά το ανακοινωθέν.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7