Νέα ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street μετά τα εντυπωσιακά εταιρικά κέρδη

Σε θετικό κλίμα κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι μετοχές σημειώνουν νέα ρεκόρ την Τρίτη, μετά την εντύπωση που προκάλεσαν στους επενδυτές τα τελευταία εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,06% στις 6.879,31 μονάδες, μετά την επίτευξη νέου ενδοημερήσιου ιστορικού υψηλού νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς είχε ενισχυθεί έως και 0,3% στο υψηλότερο σημείο του.

Ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,29%, στις 23.706,522 μονάδες ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,48% στις 47.773,16 μονάδες. Στα αντίστοιχα υψηλά τους, ο τεχνολογικός Nasdaq είχε άνοδο 0,6% και ο Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, περίπου 0,8%.

Οι μετοχές της United Parcel Service και της Wayfair ενισχύθηκαν κατά 7% και 20% αντίστοιχα, καθώς τα αποτελέσματά τους για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Η PayPal, της οποίας τα τριμηνιαία αποτελέσματα κινήθηκαν κοντά στις κορυφαίες εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη, κατέγραψε άνοδο 11%, αφού ανακοίνωσε στο CNBC ότι συνεργάζεται με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ψηφιακού πορτοφολιού της στο ChatGPT, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές μέσω του εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέχρι στιγμής, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εξελίσσεται δυναμικά. Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα, εκ των οποίων το 83% έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη, σύμφωνα με το FactSet.

Αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες των πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, ανάμεσά τους οι Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft, που μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης του S&P 500.

Η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ξεκινήσει απολύσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες περικοπές προσωπικού στην ιστορία της, σύμφωνα με το CNBC. Οι κινήσεις αυτές προστίθενται στο κύμα περικοπών που παρατηρείται φέτος στον τεχνολογικό κλάδο. Την ίδια ημέρα, η χρηματιστηριακή αξία των Apple και Microsoft ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.