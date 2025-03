Νέα επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Δεν θέλει να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία - Δεν θα τον ανεχτούμε για πολύ ακόμη

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα (03/03), κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι «η Αμερική δεν θα τον ανεχθεί για πολύ ακόμη», ενώ επισήμανε τα πρόσφατα σχόλια του για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

Στην ανάρτηση στο Truth Social που κοινοποίησε ένα άρθρο του AP το οποίο αναφέρει ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου είναι «πολύ, πολύ μακριά», ο Τραμπ απάντησε ότι «αυτή είναι η χειρότερη δήλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει από τον Ζελένσκι».

«Είναι αυτό που έλεγα, αυτός ο τύπος δεν θέλει να υπάρξει Ειρήνη όσο έχει την υποστήριξη της Αμερικής και η Ευρώπη στη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, δήλωσε ευθέως ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς τις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ.

«Αυτή είναι η χειρότερη δήλωση που θα μπορούσε να κάνει ο Ζελένσκι και η Αμερική δεν θα το ανεχτεί για πολύ ακόμα! Είναι αυτό που έλεγα, αυτός ο τύπος δεν θέλει να υπάρξει Ειρήνη όσο έχει την υποστήριξη της Αμερικής και, η Ευρώπη, στη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, δήλωσε ευθέως ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς τις ΗΠΑ - Πιθανώς δεν είναι και η καλύτερη δήλωση που θα έπρεπε να έχει γίνει για επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ρωσία. Τι σκέφτονται;»

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή όλος πλανήτης έμεινε άναυδος έπειτα από τη σφοδρή αντιπαράθεση, που είχαν στον Λευκό Οίκο, με τον Ζελένσκι να αποχωρεί εγκαίρως.

Με πολύ σκληρό ύφος και σχεδόν εκβιαστικό λόγο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιτέθηκαν στον Ουκρανό πρόεδρο, λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές για τις σπάνιες γαίες.

O Αμερικανός πρόεδρος και ο Τζέι Ντι Βανς μίλησαν υποτιμητικά στον Ζελένσκι και σε πάρα πολύ αυστηρό τόνο, μπροστά στις κάμερες, με τον ίδιο να προσπαθεί να αμυνθεί, ενώ τον κατηγόρησαν και για αχαριστία. Ειδικότερα οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν έχουν ως εξής:

Υπήρξε κι άλλη ένταση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι:

Στο τέλος, ο Τραμπ, προσπαθώντας να χαλαρώσει το τεταμένο κλίμα, είπε: «Ο Ζελένσκι δεν είναι και πολύ ευγνώμων, αλλά όλο αυτό που συνέβη θα είναι πολύ καλό τηλεοπτικά». Αυτή η απαξίωση στον Ζελένσκι έκανε τους πάντες να νιώθουν άβολα στην αίθουσα. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση της Ουκρανής πρέσβη στις ΗΠΑ, Οκσάνα Μαρκάροβα, που σχεδόν... έκλαιγε.

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS