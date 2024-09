Νέα επίθεση των Χούθι με drone στην Εϊλάτ του Ισραήλ - Αναφορές για εκρήξεις

Νέα επίθεση πραγματοποίησαν οι Χούθι με drone στην Εϊλάτ του Ισραήλ, την ώρα που οι φόβοι για κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι αυξημένοι.

Ειδικότερα, σειρήνες που προειδοποιούν για ύποπτη διείσδυση drone ήχησαν στη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, Εϊλάτ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, δύο drones εκτοξεύτηκαν προς τη βάση του ναυτικού στην Εϊλάτ, ένα εκ των οποίων έπληξε το λιμάνι προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας ελαφρά δύο άτομα.

Smoke rises from the Port of Eilat in Southern Israel, following an Impact by a Drone on what appears to be an Industrial Trash Storage Building. pic.twitter.com/imigdhvP88