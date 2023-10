Νέα επίθεση Φιντάν κατά Ισραήλ: Απαράδεκτες οι επιθέσεις στη Γάζα

Πυρά κατά του Ισραήλ για τη χερσαία επίθεση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, εξαπέλυσε εκ νέου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ Νίκολαους Μάγιερ Λάντρουτ και τους πρεσβευτές των κρατών - μελών της ΕΕ στην Άγκυρα.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Φιντάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γάζα, λέγοντας ότι «οι επιθέσεις με στόχο αμάχους είναι απαράδεκτες, πρέπει να σταματήσουν αμέσως και να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός».

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραδίδεται στη Γάζα χωρίς διακοπή. Πρέπει να αποτρέψουμε τη σύγκρουση να φτάσει σε περιφερειακό επίπεδο. Η ειρηνευτική διαδικασία με στόχο μια λύση δύο κρατών στο πλαίσιο συμφωνημένων παραμέτρων πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ο εγγυητικός μηχανισμός», ανέφερε.

