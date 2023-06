NBC: Αιφνίδια επίσκεψη Πενς στην Ουκρανία και συνάντηση με Ζελένσκι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News.

Η επίσκεψη στην Ουκρανία «χαλυβδώνει την αποφασιστικότητά μου να συμβάλω κι εγώ από την πλευρά μου, να συνεχίσω να ζητώ ισχυρή αμερικανική υποστήριξη για τους Ουκρανούς φίλους και συμμάχους μας», είπε ο Πενς στο NBC News σε συνέντευξή του από το Κίεβο.

Είναι ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία του 2024 που συναντήθηκε με τον Ζελένσκι.

Mike Pence meets with Volodymyr Zelenskyy in surprise trip to Ukraine | @NBCNews https://t.co/FJWQ4tk6w5