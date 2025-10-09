Μια πιο δυναμική απάντηση στις ολοένα και περισσότερο προκλητικές ενέργειες του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν συζητούν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη ενόπλων drones κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη χαλάρωση των περιορισμών για τους πιλότους, ώστε να μπορούν να ανοίγουν πυρ κατά ρωσικών αεροσκαφών.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες, οι συζητήσεις στοχεύουν στο να αυξηθεί το κόστος για τη Μόσχα όσον αφορά τον λεγόμενο «υβριδικό πόλεμο» της και να καθοριστούν σαφή αντίμετρα ύστερα από μια σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη.

Οι χώρες της πρώτης γραμμής που συνορεύουν με τη Ρωσία, με τη στήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησαν τις διαβουλεύσεις, οι οποίες πλέον έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ομάδα από τα 32 μέλη της Συμμαχίας.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η εξοπλισμένη χρήση drones επιτήρησης που συλλέγουν πληροφορίες για τις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες, καθώς και η μείωση του κατωφλίου εμπλοκής για τους πιλότους που περιπολούν τα ανατολικά σύνορα, ώστε να καταρρίπτουν ρωσικές απειλές. Εξετάζεται επίσης η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ιδίως σε πιο απομονωμένα και λιγότερο φυλασσόμενα τμήματα της μεθορίου.

Δύο αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ σημείωσαν ότι επείγον ζήτημα είναι η απλοποίηση των κανόνων εμπλοκής στα ανατολικά σύνορα. Σε ορισμένες χώρες, οι πιλότοι υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν οπτικά μια απειλή πριν ανοίξουν πυρ, ενώ άλλες επιτρέπουν τη χρήση όπλων βάσει δεδομένων ραντάρ ή της εκτιμώμενης επικινδυνότητας ενός ιπτάμενου αντικειμένου.

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν μεταξύ λίγων κρατών που πλήττονται άμεσα, έχουν πλέον επεκταθεί, καθώς περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναγνωρίζουν την ευρύτερη απειλή από την αποσταθεροποιητική στρατηγική της Ρωσίας.

«Υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στη Ρωσία», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.