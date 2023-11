NATO: Αναστέλλει την ισχύ της Συνθήκης Συμβατικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη

Οι εταίροι του ΝΑΤΟ που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Συμβατικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ευρώπη κοινοποίησαν χθες Τρίτη την πρόθεσή τους να αναστείλουν την εφαρμογή της συμφωνίας από τη στιγμή που η Ρωσία εγκατέλειψε τη Συνθήκη μετά την επίθεση στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανακοίνωσή του, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας, καταδικάζει την απόφαση της Μόσχας να αποδεσμευτεί από τη Συνθήκη και καταγγέλλει ότι αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα ρωσικών πράξεων κατά της ευρωατλαντικής ασφάλειας. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιδεικνύει περιφρόνηση για τον έλεγχο των εξοπλισμών και υποσκάπτει τους κανόνες που διασφαλίζουν τη διεθνή τάξη, προειδοποιεί στη συνέχεια το κείμενο του Συμβουλίου.

Παρότι αναγνωρίζει την ισχύ της συμφωνίας, η στρατιωτική οργάνωση σημειώνει ότι η έξοδος της Ρωσίας από αυτήν την κάνει πλέον «μη βιώσιμη» και κατά συνέπεια οι συμμαχικοί εταίροι έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να αναστείλουν την εφαρμογή της, τονίζοντας ότι η απόφαση υποστηρίζεται πλήρως από όλα τα μέλη.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επαναλαμβάνουν την προσήλωσή τους στη διαδικασία μείωσης των στρατιωτικών κινδύνων και πρόληψης ένοπλων συγκρούσεων και απευθύνουν έκκληση στις χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες αγωνίες να συμβάλλουν στην αύξηση της αίσθησης σταθερότητας στην ευρωατλαντική ζώνη, μέσω της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της τήρησης των συμφωνιών και την επιβεβαίωσή τους.

Οι Σύμμαχοι καλούν τα κράτη που συμμερίζονται αυτή τη δέσμευση και αυτές τις αρχές, να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να συμβάλουν επίσης στην αύξηση της προβλεψιμότητας και της σταθερότητας στον ευρωατλαντικό χώρο.

Επίσης, τονίζει πως «οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στη δέσμευσή τους για αποτελεσματικό έλεγχο των συμβατικών όπλων ως βασικό στοιχείο της ευρωατλαντικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που επικρατεί και την ασφάλεια όλων των Συμμάχων. Αυτό συμπληρώνει την αποτρεπτική και αμυντική στάση της Συμμαχίας που οι Σύμμαχοι αποφάσισαν να ενισχύσουν περαιτέρω».

North Atlantic Council Statement on the Allied response to Russia's withdrawal from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe



