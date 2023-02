Ναβάλνι: Ο πόλεμος του Πούτιν έχει σπρώξει τη Ρωσία στον πάτο

Ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της Μόσχας διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι καταστρέφει το μέλλον της Ρωσίας για χάρη των προσωπικών του φιλοδοξιών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενόψει της πρώτης επετείου της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, ο Ναβάλνι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε πιάσει «πάτο» και θα μπορούσε να ανακάμψει μόνο όταν η «δικτατορία Πούτιν» διαλυθεί και η Μόσχα αρχίσει να «αποζημιώνει» το Κίεβο για τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country.