Ν. Καλιφόρνια: Επέμβαση αστυνομίας για διάλυση καταυλισμού στο πανεπιστήμιο (vid)

Η αστυνομία του Λος Άντζελες απομάκρυνε χθες Κυριακή έναν καταυλισμό που είχε στηθεί στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (University of South California, USC) χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις, εν μέσω αναβρασμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς.

Η επέμβαση στο USC έγινε έπειτα από μια χαοτική ημέρα το Σάββατο, όταν δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συνελήφθησαν σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η αστυνομία εισήλθε στον καταυλισμό στο USC περίπου στις 05:00 το πρωί (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) και σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας του πανεπιστημίου απομάκρυνε τις σκηνές που είχαν στηθεί, ενώ δεκάδες φοιτητές αποχώρησαν ειρηνικά από το σημείο.

Η πρύτανης του USC Κάρολ Φολτ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η κατάληψη είχε πάρει επικίνδυνη πορεία τις τελευταίες ημέρες», γεγονός που την ώθησε να ζητήσει από την αστυνομία να επέμβει. Η ίδια εξήγησε ότι ο καταυλισμός διαλύθηκε ειρηνικά, χωρίς να γίνουν συλλήψεις, σε 64 λεπτά.

📍University of Southern California



Early this morning, USC’s campus was once again locked down as the LAPD arrived in full force. In keeping with the spirit of the ludicrous “free speech area” established yesterday, journalists were reportedly barred from witnessing the sweep. pic.twitter.com/629K7gQXbe