Μπορέλ: Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μια στρατιωτική συμμαχία α λα καρτ

Μπαράζ δηλώσεων κορυφαίων αξιωματούχων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, έχει προκαλέσει η δήλωση που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, σε προεκλογική ομιλία του στη Νότια Καρολίνα.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης χθες στη Νότια Καρολίνα φάνηκε να αφηγείται μια συνάντηση με ηγέτες του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι πρόεδρος μιας «μεγάλης χώρας», που δεν κατονόμασε, τον ρώτησε «Λοιπόν κύριε εάν δεν πληρώσουμε, και δεχθούμε επίθεση από τη Ρωσία – θα μας προστατεύσετε;».

«Είπα: "Δεν πληρώσατε; Είστε αμελής;" Εκείνος είπε: "Ναι, ας πούμε ότι αυτό συνέβη". Όχι, δεν θα σας προστάτευα. Στην πραγματικότητα θα τους ενθάρρυνα να κάνουν ό,τι στο διάβολο θέλουν. Πρέπει να πληρώσετε», δήλωσε ο Τραμπ.

