Μπέλγκοροντ: Συνεχίζεται η εισβολή από ουκρανικό έδαφος στη ρωσική συνοριακή περιοχή

Υπό πολιορκία βρίσκεται για δεύτερη ημέρα το ρωσικό Μπέλγκοροντ από ομάδες που σύμφωνα με τη Μόσχα είναι ουκρανικές ενώ σύμφωνα με το Κίεβο είναι Ρώσοι αντικαθεστωτικοί που δρουν από το ουκρανικό έδαφος.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε ξεκινήσει για να αποτραπούν τέτοιες εισβολές και ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες από τη ρωσική πλευρά για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Το Κίεβο δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Μπέλγκοροντ, αλλά «δεν έχει καμία σχέση με αυτήν».

Η εισβολή της Δευτέρας, στην οποία προφανώς συμμετείχαν τεθωρακισμένα οχήματα, ήταν η μεγαλύτερη επιδρομή στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου πριν από 15 μήνες, αν και οι λεπτομέρειες, όπως ο αριθμός των μαχητών που συμμετείχαν, η ένταξή τους και η έκταση των συγκρούσεων, δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Οι ρωσικές αρχές εκκένωσαν τους κατοίκους από την περιοχή Γκρέιβορον της περιοχής, αφού οι δυνάμεις επιδρομής ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν τη συνοριακή πόλη Κόζινκα και αρκετές άλλες.

«Η εκκαθάριση της περιοχής από το υπουργείο Άμυνας μαζί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεχίζεται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Απευθύνω τώρα έκκληση στους κατοίκους της συνοικίας Γκρέιβορον, οι οποίοι ... εγκατέλειψαν προσωρινά τα σπίτια τους, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν ακόμη", είπε, προσθέτοντας ότι δύο κτίρια δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες. Το "νούμερο ένα" καθήκον την Τρίτη ήταν να τους προσεγγίσουμε. Τη Δευτέρα, ο Γκλάντκοφ είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, πολλά κτίρια είχαν υποστεί ζημιές και πολλοί κάτοικοι είχαν φύγει.

Μία από τις ομάδες που ανέλαβαν την ευθύνη για την εισβολή, η Λεγεώνα Ελευθερία της Ρωσίας, δήλωσε στο Telegram: «Καλημέρα σε όλους, εκτός από τους μπράβους του Πούτιν. Συναντήσαμε την αυγή σε απελευθερωμένο έδαφος και προχωράμε περαιτέρω».

That white-blue-white flag looks great.



This is how the Freedom of Russia Legion entered the Belgorod region today. pic.twitter.com/V0cNlfmLMU — Visegrád 24 (@visegrad24) May 23, 2023

Αυτή και μια δεύτερη ομάδα, το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών (RVC), λένε ότι εκπροσωπούν ένοπλους Ρώσους μαχητές που αντιτίθενται στο Κρεμλίνο και δρουν από την Ουκρανία.

Η Μόσχα επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στις ουκρανικές δυνάμεις, λέγοντας ότι οι σαμποτέρ προσπαθούσαν να αποσπάσουν την προσοχή από την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ από τη Ρωσία πριν από τρεις ημέρες, μετά την πιο αιματηρή χερσαία μάχη στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν την εισβολή ως υπόθεση τρομοκρατίας.

Το Κίεβο αρνήθηκε δημοσίως την ευθύνη για την επιδρομή, αν και ορισμένες από τις διαψεύσεις του διατυπώθηκαν με εμφανή ειρωνεία, για να μιμηθούν παλαιότερες ρωσικές διαψεύσεις για ρόλο σε αυτονομιστικά κινήματα στην Ουκρανία.

Το Κίεβο «δεν έχει καμία σχέση με αυτό», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαίλο Ποντόλιακ. «Όπως γνωρίζετε, τα τανκς πωλούνται σε κάθε ρωσικό στρατιωτικό κατάστημα και οι υπόγειες ομάδες ανταρτών αποτελούνται από Ρώσους πολίτες».

The country is ripe for change. The country is ripe for liberation. And most of all they are waiting for the liberation of the territories bordering the war zone: Kursk, Bryansk, Belgorod. Their unspoken call is followed by the Russian Volunteer Corps. We are finally back home. pic.twitter.com/HQfml83aTi — Getty (@region776) May 23, 2023

Επίθεση και σε κτίριο της FSB

Η RVC δημοσίευσε βίντεο αργά τη Δευτέρα που έδειχνε, όπως είπε, έναν μαχητή να επιθεωρεί ένα τεθωρακισμένο όχημα που κατέλαβε, τοποθετώντας ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο της ομάδας πάνω από το σύμβολο "Ζ" που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των ρωσικών δυνάμεων. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε αυτό που είπε ότι ήταν μαχητές που χειρίζονταν ένα τεθωρακισμένο όχημα σε έναν επαρχιακό δρόμο.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ρωσικά και ουκρανικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν εικόνες και βίντεο με αυτό που περιγράφηκε ως αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες και τα έγγραφα ταυτότητάς τους.

Το Mash, ένα ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι στο Telegram, δήλωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν πλήξει την οροφή του κτιρίου της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB στην πόλη Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σχεδόν 80 χιλιόμετρα (50 μίλια) από την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή. Ανέβασε μια εικόνα με οχήματα έκτακτης ανάγκης έξω από το κτίριο.

The country is ripe for change. The country is ripe for liberation. And most of all they are waiting for the liberation of the territories bordering the war zone: Kursk, Bryansk, Belgorod. Their unspoken call is followed by the Russian Volunteer Corps. We are finally back home. pic.twitter.com/HQfml83aTi — Getty (@region776) May 23, 2023

Στο εσωτερικό της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις γιορτάζουν την πρώτη τους μεγάλη νίκη εδώ και 10 μήνες με την κατάληψη του Μπαχμούτ. Το Κίεβο λέει ότι οι δυνάμεις του έχουν σημειώσει τα δικά τους κέρδη στα περίχωρα της πόλης στα βόρεια και νότια.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε Ουκρανούς πεζοναύτες την Τρίτη, ποζάροντας φωτογραφίες σε μια άγνωστη τοποθεσία που είπε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου.