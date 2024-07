«Κανείς δεν είναι ικανότερος (από εμένα)» για να είναι πρόεδρος ή για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, στις 27 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να εγείρουν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Ήδη τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

EXCLUSIVE: President Biden tells @GStephanopoulos the debate was “a bad episode,” adding that he was “feeling terrible” after a busy month.



The full exclusive interview airs at 8/7c on ABC.https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/unJF13rrQ7 — ABC News (@ABC) July 5, 2024

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε για πολλοστή φορά ότι η εμφάνισή του στην προ ημερών τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι ήταν μια κακή παρένθεση – ένα μεμονωμένο συμβάν λόγω του κρυολογήματος που τον ταλαιπωρούσε. «Αισθανόμουν χάλια… είχα ένα άσχημο κρυολόγημα» εκείνη την ημέρα, είπε.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. «Δεν νομίζω, όχι» απάντησε ο Μπάιντεν.

Ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος έθεσε επίσης το ζήτημα του γνωστικού τεστ που έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτώντας τον πρόεδρο Μπάιντεν εάν θα ήταν έτοιμος να υποβληθεί σε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως η άσκηση των καθηκόντων του ισοδυναμεί με γνωστικό τεστ στο οποίο υποβάλλεται καθημερινά.

Παρότι εμφανίστηκε πιο άνετος σε σύγκριση με την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου, ο Τζο Μπάιντεν δεν απέφυγε σε ορισμένες περιπτώσεις τις ημιτελείς ή κάπως ασύνδετες προτάσεις.

Επί 22 λεπτά υπερασπίστηκε με πείσμα την υποψηφιότητά του για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, αμφισβητώντας τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως πρόκειται για αμφίρροπη κούρσα, «στήθος με στήθος».

Ο Τζορτζ Στεφανόπολος ρώτησε επίμονα τον πρόεδρο Μπάιντεν για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα, για να λάβει την ακόλουθη απάντηση: «Εάν ο Παντοδύναμος Θεός ερχόταν και μου έλεγε “Τζο, βγες από την κούρσα”, θα το έκανα. Αλλά ο Παντοδύναμος Θεός δεν θα έρθει».

«Παραμένω υποψήφιος και θα κερδίσω τις εκλογές»

«Είμαι υποψήφιος και θα κερδίσω πάλι» τις προεδρικές εκλογές, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος επανέλαβε σε ομιλία του στο Ουισκόνσιν ότι παραμένει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και «δεν θα επιτρέψει στην τηλεμαχία να σβήσει χρόνια δουλειάς».

«Πιθανώς ακούσατε ότι είχα ένα μικρό ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη απόδοσή μου, αλλά από τότε, υπάρχουν πολλές εικασίες. Τι θα κάνει ο Τζο; Θα παραμείνει στην κούρσα; Τι θα κάνει; Λοιπόν, εδώ είναι η απάντησή μου. Θα είμαι υποψήφιος και θα κερδίσω ξανά», είπε ο Μπάιντεν και συνέχισε: «Έχω μάθει εδώ και πολύ καιρό, όταν σε ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνεσαι».

Ο Μπάιντεν στηλίτευσε τον Τραμπ για τις δικές του λεκτικές αστοχίες, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ είχε πει, όταν ήταν πρόεδρος, ότι ο στρατός του Τζορτζ Ουάσινγκτον κέρδισε τον Επαναστατικό Πόλεμο παίρνοντας τον έλεγχο των αεροδρομίων από τους Βρετανούς. «Τα αεροδρόμια και οι Βρετανοί το 1776. Είναι αλήθεια, είναι μια σταθερή ιδιοφυΐα» είπε.

«Θέλω μια χώρα όπου οι γυναίκες θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν οι ίδιες τις αποφάσεις τους για την υγειονομική περίθαλψη. Ο Τραμπ θέλει μια Αμερική όπου οι αμβλώσεις απαγορεύονται και οι γυναίκες τιμωρούνται» είπε, επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

I'm not letting one 90-minute debate wipe out three and a half years of work.



I'm staying in the race, and I will beat Donald Trump. pic.twitter.com/5VZHf4N4xj — Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του επανέλαβε τα εξής: «Επιτρέψτε μου να το πω αυτό όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ:Είμαι ο εν ενεργεία Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος.Θα παραμείνω στην κούρσα» είπε ο Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του και αργότερα ανέβασε αποσπάσματα στο Χ.

Let me say this as clearly as I can:



I’m the sitting President of the United States.



I’m the nominee of the Democratic party.



I’m staying in the race. — Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024

Σε άλλη ανάρτησή του ο Μπάιντεν εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, τον Νοέμβριο, θα νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους να τον στηρίξουν.

This November, we're going to beat Donald Trump. I can hardly wait.



I'm ready to fight for it, but I need you with me: https://t.co/AW2V9PWi4X — Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024

Αργότερα, σε επόμενη ανάρτησή του είπε ότι εδώ και πάνω από δύο αιώνες η Αμερική είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα, για να προσθέσει: «Ανάθεμά με, αν το 2024, δύο χρόνια πριν από τη 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, τα αφαιρέσει αυτά ο Τραμπ».

For over two centuries, America has been a free and democratic nation.



I’ll be damned if in the year 2024—just two years before the 250th anniversary of our Declaration of Independence—Donald Trump takes that away. — Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2024

Λίγο νωρίτερα, η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Μασαχουσέτης Μόρα Χίλι προέτρεψε τον Μπάιντεν «να ακούσει τον αμερικανικό λαό και να εξετάσει με περίσκεψη εάν παραμένει η καλύτερη ελπίδα μας για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», καθώς μετά την καταστροφική τηλεμαχία εντάθηκαν οι ανησυχίες για την υγεία και τη διανοητική κατάσταση του προέδρου.

Σύμφωνα εξάλλου με την εφημερίδα Washington Post, ο γερουσιαστής Μαρκ Ρ. Γουόρνερ προσπαθεί να συγκεντρώσει μια ομάδα άλλων Δημοκρατικών γερουσιαστών που θα ζητήσουν από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα.

Η εκπρόσωπός του, η Ρέιτσελ Κόεν, ούτε επιβεβαίωσε, ούτε όμως και διέψευσε ότι ο γερουσιαστής πιστεύει ότι ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί. «Όπως και πολλοί άλλοι στην Ουάσινγκτον και τη χώρα, ο γερουσιαστής Γουόρνερ πιστεύει ότι αυτές είναι κρίσιμες ημέρες για την εκστρατεία του προέδρου και το ξεκαθάρισε στον Λευκό Οίκο», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, ο Γουόρνερ θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή. Εκπροσωπεί επίσης μια Πολιτεία, τη Βιρτζίνια, που ο Μπάιντεν θα πρέπει να κερδίσει τον Νοέμβριο εάν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες του για επανεκλογή.

CNN: Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τον Μπάιντεν και προσανατολίζονται προς Κ. Χάρις

Την ίδια στιγμή, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από την εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ, η συζήτηση σε πολλούς κορυφαίους κύκλους των Δημοκρατικών έχει ήδη μεταφερθεί στο ποιος θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Καμάλα Χάρις, όπως αναφέρει το CNN παρουσιάζοντας τις εξελίξεις που συντελούνται στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.

Τόσο σίγουρη είναι μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων στελεχών του κόμματος ότι η όποια προσπάθεια διάσωσης της εκστρατείας του Μπάιντεν απλώς δεν θα λειτουργήσει, με αρκετούς στενούς συμμάχους να είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εκστρατεία επανεκλογής στην οποία έχει δεσμευτεί να παραμείνει, σύμφωνα με πηγές του CNN από την ομάδα των Δημοκρατικών.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος και το επιτελείο της επαναλαμβάνουν επίμονα το μήνυμα στήριξης στον Μπάιντεν όσο και την υπερηφάνεια της που παραμένει μαζί του.

Αλλά η Χάρις έχει ήδη κάνει κάποιες αλλαγές: Μόνο μετά το ντιμπέιτ της περασμένης εβδομάδας το γραφείο της ενημέρωσε το πρόγραμμά της ώστε να την βάλει μαζί με τον Μπάιντεν στις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου. Η ίδια δεν έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε αυτές, αλλά έχει τηρήσει τη δική της παράδοση για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας.

Και αφού οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες απέρριψαν την αρχική πρόταση του Λευκού Οίκου να τους μιλήσει η ίδια αντί του Μπάιντεν, προστέθηκε και η ίδια στη συνάντηση με μια ομιλία που προέτρεπε σε ενότητα και προσήλωση στον πρόεδρο. Έτσι κρατιέται κοντά στον Μπάιντεν αλλά και ο Μπάιντεν την κρατάει κοντά του.

Παρά τις προσπάθειές της, η πολιτική των Δημοκρατικών έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνεται γύρω της – όπως και η εκστρατεία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ήδη αρχίσει να επιτίθεται στη Χάρις. Αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι έχουν αρχίσει να νουθετούν τους δωρητές που υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν και να συνταχθούν μαζί της.

Άλλοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι δήλωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για να πεισθεί ο Μπάιντεν να εκφράσει αμέσως την υποστήριξή του στη Χάρις, να αποδεσμεύσει τους Δημοκρατικούς αντιπροσώπους του και να τους ζητήσει να ακολουθήσουν την επιλογή του.

Οι πρώην πρόεδροι και αρχηγοί του κόμματος θα ακολουθήσουν στη συνέχεια το παράδειγμά τους, με την ελπίδα να αποφευχθεί μια αμφιλεγόμενη μάχη για τους Δημοκρατικούς.

Όσον αφορά στον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Χάρις, ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ και ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπέσιρ είναι οι πιο πολυσυζητημένοι- ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τον Τζος Σαπίρο της Πενσιλβάνια, τον Τζέι Μπι Πρίτζκερ του Ιλινόις και τον Τιμ Γουόλζ της Μινεσότα.

Αρκετοί Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την πιθανότητα να χάσουν τις έδρες τους, ενώ πρωτοκλασάτα στελέχη λένε ότι έχουν ήδη άρει την προηγούμενη επιφυλακτικότητα τους για τη Χάρις - τουλάχιστον σε αντίθεση με τον Μπάιντεν.

Να σημειωθεί ότι η Χάρις έχει σκεφτεί πώς θα ήταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Τραμπ στο παρελθόν. Στα τέλη του 2018, συμμετείχε σε συνεχείς συνεδριάσεις - πάνω από δύο ημέρες - με κορυφαίους συνεργάτες της για να αποφασίσει εάν θα θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020.