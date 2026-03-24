Μοχάμαντ Ζολγάντρ: Ο σκληροπυρηνικός πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης που διαδέχεται τον Λαριτζανί

Το Ιράν διόρισε τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, πρώην διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πιστό στον Αλί Λαριτζανί, αντικαταστάτη του τελευταίου στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Ο Αλί Λαριτζανί, εμβληματικός πολιτικός και πυλώνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διηύθυνε την ανώτατη αρχή ασφαλείας στο Ιράν μέχρι τον θάνατό του την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Ποιος είναι ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, απόστρατος ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αποτελεί μία από τις πλέον επιδραστικές φυσιογνωμίες του ιρανικού κατεστημένου ασφαλείας, με μακρά πορεία τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον πολιτικό και δικαστικό μηχανισμό της χώρας.

Τον Μάρτιο του 2026 ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, διαδεχόμενος τον Αλί Λαριτζανί, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η τοποθέτησή του θεωρείται ενδεικτική της ενίσχυσης του ρόλου των σκληροπυρηνικών κύκλων ασφαλείας στη χάραξη της ιρανικής στρατηγικής.

Γεννημένος το 1954 στη Φάσα, κοντά στη Σιράζ, ο Ζολγκαντρ σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Κατά την προεπαναστατική περίοδο, φέρεται να είχε ενταχθεί στην ισλαμιστική αντάρτικη οργάνωση Mansourun, ενώ ορισμένες πηγές τον συνδέουν με βίαιες ενέργειες κατά αμερικανικών στόχων στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Μετά την επανάσταση, εντάχθηκε στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, όπου ανέλαβε καίριους ρόλους. Στη δεκαετία του 1980 συνδιηύθυνε τον εκπαιδευτικό τομέα του σώματος, ενώ στη συνέχεια ηγήθηκε των αρχηγείων Ανορθόδοξου Πολέμου και «Ραμαζάν». Αργότερα διετέλεσε υπαρχηγός των IRGC και το 2007 τοποθετήθηκε αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων με αρμοδιότητα τα ζητήματα που αφορούν τη Basij, την παραστρατιωτική δύναμη εθελοντών του καθεστώτος.

Παράλληλα με τη στρατιωτική του σταδιοδρομία, ο Ζολγκαντρ ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα. Υπήρξε μέλος της οργάνωσης Mojahedin of the Islamic Revolution, τοποθετούμενος στη δεξιά της πτέρυγα, ενώ θεωρείται και ένας από τους ιδρυτές της σκληροπυρηνικής οργάνωσης Ansar-e Hezbollah. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ υπηρέτησε ως υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα ασφάλειας.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο δικαστικό σύστημα, όπου από το 2012 κατείχε τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της Δικαιοσύνης για στρατηγικές υποθέσεις, έχοντας προηγουμένως διατελέσει σύμβουλος του τότε επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Σαντέκ Λαριτζανί.

