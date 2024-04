Μήνυμα Νετανιάχου για το εβραϊκό Πάσχα: Στόχος μας η πίεση στη Χαμάς για την απελευθέρωση των 133 ομήρων

Στους ομήρους που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς σε συνθήκες κόλασης, αναφέρεται ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στο λαό του Ισραήλ μέσω βίντεο, εν όψει της εβραϊκής εορτής του Πάσχα, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει μέχρι όλοι οι όμηροι να απελευθερωθούν.

Για το λόγο αυτό «τις επόμενες ημέρες, θα αυξήσουμε τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη Χαμάς, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Νετανιάχου:

«Γιατί αυτή η νύχτα είναι διαφορετική, πολίτες του Ισραήλ; Αυτή τη νύχτα, 133 από τους αγαπημένους μας αδελφούς και αδελφές δεν βρίσκονται γύρω από το τραπέζι του Σέντερ και εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς σε συνθήκες κόλασης.

Έχουμε ήδη απελευθερώσει 124 από τους ομήρους μας και είμαστε αποφασισμένοι να τους επιστρέψουμε όλους στην πατρίδα τους - τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Και γιατί αυτή η νύχτα δεν είναι διαφορετική; Γιατί σε κάθε γενιά ξεσηκώνονται για να μας καταστρέψουν, και ο Άγιος, ευλογημένος να είναι, να μας σώζει από αυτούς.

Και αυτή τη φορά, θα νικήσουμε αυτούς που επιδιώκουν τη ζωή μας - χάρη στην πίστη του λαού μας, την τόλμη των μαχητών μας και την ενότητα μεταξύ μας.

Αυτή τη νύχτα του Σέντερ, οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας. Ο πόνος τους και ο πόνος των οικογενειών τους σπαράζει την καρδιά μας και ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να τους φέρουμε πίσω.

Δεν υποχωρούμε, ούτε για μια στιγμή, από την ιερή αποστολή μας να τους επιστρέψουμε στην πατρίδα.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα, όλες οι προτάσεις για την απελευθέρωση των ομήρων έχουν απορριφθεί κατηγορηματικά από τη Χαμάς.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σωστά ότι η Χαμάς έχει απορρίψει κάθε πρόταση που της έχει υποβληθεί. Σύμφωνα με τα λόγια του, το μόνο πράγμα που εμποδίζει μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων είναι η Χαμάς.

Αντί να αποσυρθεί από τις ακραίες θέσεις της, η Χαμάς υπολογίζει σε μια ρήξη μεταξύ μας. Αντλεί ενθάρρυνση από την πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα αυτού, έχει απλώς σκληρύνει τους όρους της για την απελευθέρωση των ομήρων μας.

Σκληραίνει την καρδιά της και αρνείται να αφήσει τους ανθρώπους μας να φύγουν. Ως εκ τούτου, θα τη χτυπήσουμε με πρόσθετα επώδυνα χτυπήματα - και αυτό θα συμβεί σύντομα.

Τις επόμενες ημέρες, θα αυξήσουμε τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη Χαμάς, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να επιτύχουμε τη νίκη μας.

Πολίτες του Ισραήλ, την παραμονή του Πάσχα, όταν ο λαός του Ισραήλ βγήκε από τη σκλαβιά στην ελευθερία, ας θυμηθούμε τους πεσόντες ήρωές μας και τους τραυματίες μαχητές μας, χάρη στη θυσία των οποίων είμαστε ελεύθερος λαός.

Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό όπως και οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι ισχυρές - τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Οι εχθροί μας δεν μπορούν να μας νικήσουν - εμείς θα τους νικήσουμε.

Χαιρετίζω τους ηρωικούς μας στρατιώτες που πολεμούν σε όλα τα μέτωπα - στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Αγκαλιάζω τους αδελφούς και τις αδελφές μου που πενθούν, οι οποίοι έχασαν ό,τι πιο αγαπητό.

Ο αείμνηστος αδελφός μου Yoni, που έπεσε στη μάχη για την επιστροφή των ομήρων, έγραψε την απλή ιστορική αλήθεια, ότι οι IDF είναι ο μόνος παράγοντας που στέκεται στο ρήγμα και εμποδίζει τη σφαγή του λαού μας όπως στο παρελθόν.

Θα υπερασπιστώ σθεναρά τις IDF, τον στρατό μας και τους μαχητές μας. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε μια μονάδα των IDF - θα το πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις.

Όπως οι στρατιώτες μας είναι ενωμένοι στην υπεράσπισή μας στο πεδίο της μάχης, είμαστε ενωμένοι στην υπεράσπισή τους στη διπλωματική αρένα.

Μαζί θα πολεμήσουμε και με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα νικήσουμε. Καλό Πάσχα».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Why is this night different, citizens of Israel?



On this night, 133 of our dear brothers and sisters are not around the Seder table, and they are still held hostage by Hamas in hellish conditions. pic.twitter.com/CEY5GtlKC4