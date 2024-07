Μεξικό: Ο κυκλώνας Μπέριλ πλήττει τις ακτές - Τουλάχιστον 11 οι νεκροί (vid)

Ο κυκλώνας Μπέριλ πλήττει τις ακτές του Μεξικού σήμερα, κοντά σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και βροχή, με τις αρχές να έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό στην περιοχή, μετά το φονικό πέρασμά του την Καραϊβική.

Ο κεντρικός πυρήνας του κυκλώνα μετακινήθηκε πάνω από τη Χερσόνησο Γιουκατάν, με ανέμους που υπολογίζονται γύρω στα 160 χιλιόμετρα/ώρα, αφότου έφθασε στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Τουλούμ.

Αν και το πέρασμα του κυκλώνα από το Τουλούμ είχε ως αποτέλεσμα να εξασθενίσουν οι άνεμοι και να καταγραφούν μικρές υλικές ζημιές, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) συνεχίζει να κάνει λόγο για επικίνδυνους ανέμους, επικίνδυνη θαλασσοταραχή και καταστροφικά κύματα στις περιοχές που θα πλήξει.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας ζήτησε από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους.

The Yucatán between #Playa & #Tulum in #Mexico got hit pretty hard last night by #HurricaneBeryl. The winds & ocean are still a little rough this morning, but most of the buildings are fine in #PlayaDelCarmen. #News #NewsFootage available. pic.twitter.com/p98tWBYnfj — Allen Luke (@allenluke) July 5, 2024

«Ζητάμε από όλους να παραμείνετε στα σπίτια σας, στα καταφύγιά σας, μην φύγετε», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κιντάνα Ρόο Μάρα Λεζάμα σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Στο Κιντάνα Ρόο, στο οποίο ανήκει το Κανκούν, ο κυβερνήτης ανήρτησε επίσης ένα βίντεο που τραβήχτηκε στο κέντρο του Κανκούν και στο οποίο καταγράφονται ισχυροί άνεμοι και βροχή που ήδη πλήττουν την περιοχή.

Μεταξύ των κορυφαίων τουριστικών προορισμών του Μεξικού, η Γιουκατάν είναι διάσημη για τις παραλίες της με τη λευκή άμμο, τα κατάφυτα τοπία της και τον αρχαιολογικό χώρο των Μάγια.

Hurricane Beryl made landfall in Mexico this morning. Storm chaser Brandon Clement captured the scene from the storm in the coastal town of Playa del Carmen, including flooding and downed trees and power lines#Huracan #HuracanBeryl #Huracán #HuracánBeryl #Mexico #Berly #BREAKING pic.twitter.com/cxcpxsE5Ya — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) July 5, 2024

Ο Μπέριλ, που βρίσκεται στην κατηγορία 2, είναι ο πρώτος κυκλώνας της σεζόν του 2024 στον Ατλαντικό Ωκεανό. Αναδείχθηκε αυτήν την εβδομάδα στον πρωιμότερο κυκλώνα κατηγορίας 5 στα χρονικά, με τους επιστήμονες να σημειώνουν ότι η ταχεία ενίσχυσή του είναι σχεδόν βέβαιο πως οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για κυκλώνα για τις ακτές από το Πουέρτο Κόστα Μάγια έως το Κανκούν, μεταξύ άλλων στο Κοζουμέλ.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Μεξικού εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, προειδοποιώντας για μέγιστη απειλή. Η αρχή συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους ειδάλλως να σπεύσουν στα καταφύγια για τον κυκλώνα.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπεζ Ομπραντόρ επανέλαβε αυτήν τη σύσταση, προτρέποντας όσους βρίσκονται στην τροχιά της θύελλας να αναζητήσουν καταφύγιο. Υπογράμμισε τη σημασία του να δώσουν προτεραιότητα στη ζωή παρά στα υλικά αγαθά σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχολεία στο Κιντάνα Ρόο έχουν κλείσει και το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού έχει ανοίξει περίπου 120 καταφύγια για την κακοκαιρία στην περιοχή.

Πριν από την άφιξή του στο Μεξικό, ο κυκλώνας Μπέριλ προκάλεσε το χάος στην Καραϊβική. Σάρωσε την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο, τις Γρεναδίνες και τη βόρεια Βενεζουέλα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, να διαλυθούν κτίρια και να ξεριζωθούν δέντρα.

Ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στις αρχές.

#Beryl makes landfall over the Yucatán Peninsula of Mexico as a Category 2 Hurricane with winds of 110 mph (175 km/h) 🌀 pic.twitter.com/S0QoRL71Fr — Zoom Earth (@zoom_earth) July 5, 2024

Ο Μπέριλ αναμένεται να εξασθενίσει γρήγορα καθώς διασχίζει τη Χερσόνησο Γιουκατάν, όμως προβλέπεται πως θα ενισχυθεί εκ νέου, όταν μετακινηθεί πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού.

Ο κυκλώνας Μπέριλ οδήγησε τις αρχές να απομακρύνουν περίπου 3.000 τουρίστες από το Ίσλα Μουχέρες, ένα νησί κοντά στο Κανκούν, δήλωσε ο τουριστικός διευθυντής της νήσου Χοσέ Μαγκάνα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κανκούν χθες.

Έρευνα από την κοινοπραξία ClimaMeter καθόρισε ότι η κλιματική αλλαγή, την οποία έχει προκαλέσει η ανθρώπινη δραστηριότητα, συνέβαλε σημαντικά στην ένταση του κυκλώνα Μπέριλ. Σύμφωνα με την έρευνα, η σφοδρότητα της καταιγίδας, μαζί με τη σχετική βροχόπτωση και την ταχύτητα των ανέμων, κατέγραψε μια αύξηση 10-30% ως άμεσο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.