Μεξικό: Εκρήγνυται το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ – Εκκενώνονται περιοχές

Το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ στο Μεξικό εξερράγη την Κυριακή (19/11) και οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media είναι εντυπωσιακές.

Οι αρχές του Μεξικού σήμαναν κίτρινο συναγερμό μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην κορυφή του βουνού Ποποκατεπέτλ και απομακρύνουν τους πολίτες από τις κοντινές περιοχές.

The Popocatepetl volcano has begun erupting in #Mexico. The yellow level of alert has been declared. Authorities are evacuating residents of nearby areas. pic.twitter.com/d6rZwNy3Ik