Μέτσολα: Η Ευρώπη θα μετατρέψει την ισχύ σε αποφάσεις που εξυπηρετούν τους πολίτες

«Η σημερινή συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα είναι το πρώτο ζήτημα που θα θέσω, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και νομοθεσία με ουσιαστικό περιεχόμενο - μέτρα που ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητούν οι πολίτες μας σήμερα και σε όσα χρειάζονται η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις μας για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην Ευρώπη», τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την άφιξή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Θα πω, επίσης, ότι η ταχύτητα δεν πρέπει να υπονομεύει τη δημοκρατία ή τη νομιμοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είναι ποτέ ένας απλός επικυρωτικός μηχανισμός. Λαμβάνουμε τον ρόλο μας ως συν-νομοθέτες πολύ σοβαρά, όπως πάντα - αλλά ακόμη περισσότερο τώρα, καθώς εισερχόμαστε σε μια ιδιαίτερα εντατική νομοθετική περίοδο», είπε η κ. Μέτσολα και πρόσθεσε: «Θα επισημάνω επίσης, ότι η γεωπολιτική κατάσταση και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι οι προσπάθειες που κάναμε για την επιτάχυνση της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων και για τη διασφάλιση προβλεψιμότητας όσον αφορά την αποθήκευση και τα αποθέματα, μας έχουν βοηθήσει να ανταποκριθούμε καλύτερα στους συνεχείς κραδασμούς που αντιμετωπίζουμε σήμερα - ιδίως μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Θα υπογραμμίσουμε επίσης, ότι εάν θέλουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις άμεσες ανησυχίες των πολιτών. Η αύξηση των τιμών επηρεάζει άμεσα τους λογαριασμούς τους, και οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στείλουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: ότι η οικονομική ισχύς της Ευρώπης θα μεταφραστεί σε τολμηρές αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις καθημερινές, πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Τέλος, όσον αφορά την Ουκρανία, η πρόεδρος του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου είπε ότι η οικονομική ισχύς της Ευρώπης πρέπει να κατευθυνθεί και σε περαιτέρω επενδύσεις στην ασφάλεια. «Η διαρκής και αταλάντευτη στήριξή μας προς την Ουκρανία, καθώς και η ανάγκη να οριστικοποιηθεί και να αξιοποιηθεί το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθηθεί η Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, είναι σημεία που θα υπογραμμίσω με σαφήνεια στο τέλος της παρέμβασής μου», κατέληξε η κ. Μέτσολα στις δηλώσεις της.