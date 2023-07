Μεταναστευτικό: Συμφωνία ΕΕ - Τυνησίας για την αντιμετώπιση των διακινητών

Μνημόνιο κατανόησης με πέντε πυλώνες υπεγράφη την Κυριακή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τυνησίας.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Oύρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε μαζί με τον πρόεδρο της Τυνησίας, Καΐς Σαγέντ, συμφώνησαν να εφαρμόσουν το ολοκληρωμένο πακέτο εταιρικής σχέσης που ανακοινώθηκε από κοινού στις 11 Ιουνίου 2023.

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τυνησίας, της ΕΕ, της Ιταλίας και της Ολλανδίας περιέχει «συμφωνίες για τη διατάραξη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών ανθρώπων, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη βελτίωση της καταγραφής και της επιστροφής» των μεταναστών.

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν πολύ σκληρά για την ταχεία υλοποίηση μιας ισχυρής δέσμης μέτρων, η οποία αποτελεί επένδυση στην κοινή μας ευημερία, στη σταθερότητα και στις μελλοντικές γενιές», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.



It is built on 5 pillars ↓ https://t.co/xYKDk3tisJ