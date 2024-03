Μεντβέντεφ: Ο Μπάιντεν προσπαθεί να ξεκινήσει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο

O Τζο Μπάιντεν προσπαθεί «ενεργά και επίμονα» να ξεκινήσει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποίησε πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεβ, σχολιάζοντας τη χθεσινή ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση του έθνους (State of the Union).

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μεντβέντεφ ασκεί κριτική στον Μπάιντεν και αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συνέκρινε τον εαυτό του με τον Φράνκλιν Ντελέινο Ρούζβελτ», μόνο που η σύγκριση αυτή «προφανώς, δεν είναι υπέρ του».

«Πρώτον, παρόλο που ο Ρούσβελτ ήταν ένας ανάπηρος άνδρας σε αναπηρικό καροτσάκι, έβγαλε την Αμερική από την Ύφεση. Ο Μπάιντεν, από την άλλη πλευρά, είναι ένα τρελό, διανοητικά ανάπηρο άτομο που έχει ως στόχο να σύρει την ανθρωπότητα στην κόλαση», σχολιάζει ο Μπάιντεν.

«Δεύτερον, ο Ρούσβελτ μαζί με τους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΣΔ, πολεμούσε για την ειρήνη. Ωστόσο, ο Μπάιντεν προσπαθεί ενεργά και επίμονα να ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρίτον, ο Ρούσβελτ πολεμούσε ενάντια στους φασίστες, αλλά ο Μπάιντεν παλεύει για αυτούς. Είναι η ντροπή των Ηνωμένων Πολιτειών!», καταλήγει.

