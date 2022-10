Μεντβέντεφ: Ειρωνεύτηκε για την παραίτηση Τρας, πήρε απάντηση από τον Ίλον Μασκ

Ο Σύμβουλος Ασφάλειας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, έσπευσε να κάνει ένα ειρωνικό tweet για την παραίτηση της Λιζ Τρας, κάνοντας αναφορά στην σύγκριση της ημερομηνίας λήξης της με αυτήν ενός μαρουλιού.

«Bye Bye Λις Τρας, συγχαρητήρια στο μαρούλι» έγραψε στο twitter o Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Αυτό το σχόλιο του γνωστού για το μένος του προς τη Δύση Ρώσου πρωθυπουργού φαίνεται ότι ενόχλησε πολύ τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ ο οποίος έσπευσε να τον βάλει στη θέση του. Αφού χαρακτήρισε τον Μεντβέντεφ «πολύ καλό τρολ», τον ρώτησε με νόημα πώς πάει η κατάσταση στο Μπακχμούτ, την υπό ουκρανικό έλεγχο πόλη που βρίσκεται στο προσαρτημένο από τη Ρωσία Ντονέτσκ.

Elon Musk responded to Dmitry #Medvedev in his own style. pic.twitter.com/TCWcrzjxEH