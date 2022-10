Μέι: Χρειαζόμαστε μια ικανή και λογική κυβέρνηση

Οι βουλευτές των Τόρις πρέπει να είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει μια «λογική, ικανή κυβέρνηση», λέει η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Η ίδια έγραψε στο Twitter: «Ο πρωθυπουργός έχει δίκιο που παρέχει έναν οδικό χάρτη για μια ομαλή μετάβαση. Οι βουλευτές πρέπει τώρα να είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν. Είναι καθήκον μας να παρέχουμε λογική, ικανή κυβέρνηση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας».

Η Μέι υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από το 2016-2019 προτού η ίδια παραιτηθεί.

The Prime Minister is right to provide a roadmap for an orderly transition.



MPs must now be prepared to compromise. It is our duty to provide sensible, competent government at this critical moment for our country.