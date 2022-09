Mea culpa λέει το Κρεμλίνο, καθώς αυξάνονται οι ουρές στα σύνορα

Το διάταγμα επιστράτευσης της περασμένης εβδομάδας έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες στη Ρωσία, καθώς και κύμα φυγής νεαρών Ρώσων.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στα σύνορα, ενώ πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα αεροδρόμια.

Κάποιοι διέσχισαν τα σύνορα ακόμη και με σκούτερ και ποδήλατα για να παρακάμψουν το μεγάλο πλήθος και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Μόλις τις πρώτες τέσσερις μέρες από την ανακοίνωση της πρώτης επιστράτευσης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα, περίπου 260.000 άνδρες στρατιωτικής ηλικίας έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Novaya Gazeta Europe την Κυριακή.

Λάθη παραδέχτηκε το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο, εν μέσω διογκούμενων αντιδράσεων, παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη στην προσπάθειά του να επιστρατεύσει εφέδρους του ρωσικού στρατού για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που το διάταγμα παραβιάζεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «όλα τα λάθη θα διορθωθούν».

Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ακόμη ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται για να βελτιώσουν την κατάσταση.

Παράλληλα, έσπευσε να διαψεύσει ότι υπάρχουν αποφάσεις για κλείσιμο των συνόρων και την επιβολή στρατιωτικού νόμου, μετά από αναφορές στα ΜΜΕ για σχέδιο αποτροπής της φυγής νεοσύλλεκτων.

Ουρές στα σύνορα με τη Γεωργία

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιστράτευση, αυξάνονται διαρκώς οι νεαροί Ρώσοι που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μεγάλες ουρές ρωσικών αυτοκινήτων στα σύνορα με τη Γεωργία.

Ενδεικτικό του κλίματος που έχει δημιουργηθεί το συμβάν κατά το οποίο άνδρας τραυμάτισε σοβαρά αξιωματικό στρατολόγησης στην πόλη Ust-llimsk της Σιβηρίας χθες Δευτέρα.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον δράστη να πλησιάζει τον αστυνομικό και στη συνέχεια να τον πυροβολεί. Οι άνθρωποι στο κτήριο φαίνονται στη συνέχεια να ουρλιάζουν και να τρέχουν πανικόβλητοι.

Το Σαββατοκύριακο, πολίτες στη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν στον Βόρειο Καύκασο συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Έγιναν πάνω από 100 συλλήψεις στη διάρκεια διαδηλώσεων στην τοπική πρωτεύουσα, Μαχατσκάλα, σύμφωνα με την OVD-Info, ανεξάρτητη ρωσική αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

A group of women successfully chases away a lone policeman at an anti-mobilisation protest in Dagestan https://t.co/TBCl9khPGK pic.twitter.com/jwJLqVPIcO