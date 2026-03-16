Μαζικό μπλακ άουτ ενέργειας στην Κούβα - Χωρίς ρεύμα 10 εκατ. άτομα (vid)

Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη κατάρρευση τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου της χώρας, αφήνοντας περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ και ο οποίος έχει παραλύσει το ήδη παρωχημένο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού.

Ο διαχειριστής του δικτύου της Κούβας, UNE, ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της διακοπής ρεύματος, η οποία είναι η τελευταία σε μια σειρά εκτεταμένων διακοπών που διαρκούν ώρες ή ημέρες.

🚨 CNN: Cuba's electrical grid has suffered a complete and total collapse.



pic.twitter.com/zdYNyd47x2 — Breaking911 (@Breaking911) March 16, 2026

Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται κατ’ επανάληψη πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και λόγω της κατάστασης αυτής το Σαββατοκύριακο οργανώθηκε μια σπάνια, βίαιη διαδήλωση στο νησί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν συνεχιζόμενα την πίεση τους στην Αβάνα, ειδικότερα από τότε που συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – τον σημαντικότερο ξένο ευεργέτη της Κούβας – στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, στραγγαλίζοντας το ήδη απαρχαιωμένο δίκτυο του νησιού.

Η Κούβα δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να εκτονώσει την κρίση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησί δεν έχει λάβει αποστολή καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.