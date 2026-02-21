Μαζική κινητοποίηση της αεροπορίας των ΗΠΑ προς την Μέση Ανατολή - Πέρασαν F-35 από τη Σούδα

Συνεχίζεται η μετακίνηση αμερικανικών μαχητικών προς τη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο λειτουργεί ως μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τη συμμόρφωσή της στους όρους που θέτει η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Clashreport στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την πορεία τους προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και ειδικών επιχειρήσεων έχει εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας, στην Ελλάδα.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες.

«Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας ότι «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι ενδέχεται ή όχι να πράξει». Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση, με τα σενάρια να κυμαίνονται από περιορισμένης διάρκειας επιχειρήσεις έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση μέχρι είτε να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα είτε να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιρανικά αντίποινα και σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση.