Μασαχουσέτη: Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε κέντρο ηλικιωμένων (pics&vids)

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Μασαχουσέτη και τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο χθες το βράδυ. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέραμε (σε νοσοκομεία) τουλάχιστον άλλους 30», δήλωσε ο Τζέφρι Μπέικον, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, μιας πόλης στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη.

🇺🇸Nine people have died and dozens were injured after a fire broke out at a senior care home in southern Massachusetts.



Firefighters said they found frightened elderly residents hanging out of windows when they arrived at Gabriel House Assisted Living Facility on Sunday night.… pic.twitter.com/8fqyzkvLD1