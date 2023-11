Αρκετά μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA), η οποία βρίσκεται στη διαδικασία αποχώρησης από το κράτος του Σαχέλ, «τραυματίστηκαν σοβαρά» χθες Τετάρτη όταν η οχηματοπομπή τους χτυπήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Προχθές Τρίτη οι κυανόκρανοι της MINUSMA εγκατέλειψαν τη βάση τους στην Κιντάλ σχηματίζοντας μακρά οχηματοπομπή που κινήθηκε προς την κατεύθυνση της Γκαό, μεγάλης πόλης του βορρά, σε απόσταση περίπου 350 χιλιομέτρων.

Χθες «μόλις πληροφορηθήκαμε ότι η αυτοκινητοπομπή έπεσε σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό», δήλωσε στον Τύπο ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Με βάση τις «προκαταρκτικές πληροφορίες», η έκρηξη είχε αποτέλεσμα να «τραυματιστούν σοβαρά αρκετοί κυανόκρανοι», πρόσθεσε.

Η MINUSMA διευκρίνισε αργότερα μέσω X (του πρώην Twitter) πως τραυματίστηκαν οκτώ μέλη της, που διακομίστηκαν όλα στην Γκαό.

Η επίθεση «ακολούθησε δυο παρόμοια περιστατικά» προχθές Τρίτη, στα οποία «δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν ελαφρά» και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Update on our withdrawal from #Kidal: Today, an armored vehicle in our convoy hit an #IED en route to #Gao. 8 peacekeepers injured, who have all been evacuated to #Gao. This is the 3rd IED attack on the convoy since it left on 10/31. Wishing them all a speedy recovery.