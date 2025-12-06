Μακρόν: Θα συναντηθεί τη Δευτέρα με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς στο Λονδίνο - «Ακλόνητη η στήριξή μας στην Ουκρανία»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace.



I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure.



We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Ο Μακρόν καταδίκασε επίσης «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τα πλήγματα που στόχευσαν την Ουκρανία τη νύχτα, ιδίως τις ενεργειακές και σιδηροδρομικές της υποδομές.

«Η Ρωσία είναι εγκλωβισμένη σε μια κλιμακούμενη προσέγγιση και δεν επιδιώκει την ειρήνη… Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία ώστε να την αναγκάσουμε να συνάψει ειρήνη», πρόσθεσε.

Εκτεταμένες στρατιωτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρέασαν το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας και οδήγησαν τα λειτουργούντα πυρηνικά εργοστάσια σε μείωση της παραγωγής, ανέφερε το Διεθνές Πρακτορείο Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το Σάββατο. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας έχασε προσωρινά όλη την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η IAEA, επικαλούμενη τον Γενικό Διευθυντή της, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.