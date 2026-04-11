Μακρόν: Σε στενή επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας για το Ιράν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επικοινωνία για το ζήτημα αυτό.

«Επανέλαβα την υποστήριξή μου για την εκεχειρία, η οποία θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή και να επεκταθεί χωρίς καθυστέρηση στον Λίβανο. Συζητήσαμε την ανάγκη για την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Je viens d’échanger avec le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane, sur la situation au Proche et Moyen-Orient.



J’ai rappelé mon soutien au cessez-le-feu, qui doit être pleinement respecté et étendu sans délai au Liban.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2026

«Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ, συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε στενή επικοινωνία, ώστε να συνεισφέρουμε σε μία αποκλιμάκωση, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μακρόν.