Μακρόν από Λονδίνο: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την Ουκρανία (vid)

Την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία επανέλαβε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σήμερα στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν διεμήνυσε χαρακτηριστικά ότι «οι Ευρωπαίοι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την Ουκρανία ποτέ, δεν υπάρχει ισχύς του δικαίου».

Μάλιστα, τόνισε ότι η Ουκρανία δέχτηκε παράνομη επίθεση από τη Ρωσία, και το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε ως στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, «όπως κάνατε πριν από δεκαετίες με τη χώρα μου», αναφερόμενος στην υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Γαλλία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Macron: Europeans will never abandon Ukraine. Never.



The President of France, speaking to the British Parliament — and to the world — received loud applause as he declared:



