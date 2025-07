Λονδίνο: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία 17 ορόφων (vids)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο νότιο Λονδίνο, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 17 ορόφων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τον 11ο όροφο, με το διαμέρισμα να καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περίπου 70 πυροσβέστες με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε άλλους ορόφους.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι ένοικοι, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την πρώτη από περίπου 45 κλήσεις στις 13:55 (τοπική ώρα) ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 15:00.

🇬🇧#BREAKING: The London Fire Brigade is tackling a fire on the 11th floor of a block of flats in Walworth, south London. While smoke is beginning to subside, residents in the area are still advised to keep windows and doors closed as a precaution. pic.twitter.com/5hLAnH6Cnf