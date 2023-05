Λονδίνο: Ένοχος για απάτη τύπου Ponzi ο χρηματιστής Άντονι Κωνσταντίνου

Ο κυπριακής καταγωγής Άντονι Κωνσταντίνου, ιδρυτής βρετανικής εταιρείας συναλλάγματος που χρησιμοποιούσε τα μετρητά των επενδυτών για να χρηματοδοτεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου για το ρόλο του σε ένα σύστημα τύπου Ponzi ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών (62 εκατομμυρίων δολαρίων).

Ο Άντονι Κωνσταντίνου κρίθηκε ένοχος τη Δευτέρα για την κατηγορία της απάτης όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του City of London.

Ο 41χρονος, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες, παρέλειψε να καταβάλει την εγγύηση τον Απρίλιο και η δίκη στο Southwark Crown Court του Λονδίνου συνεχίστηκε ερήμην του.

