Λονδίνο: Διαδηλωτές κατά του BBC γιατί αρνείται να χαρακτηρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση

Περίπου 250 διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από τα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα να χαρακτηρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική ομάδα.

Οι διαδηλωτές στην εκδήλωση, που οργανώθηκε από ισραηλινές ομάδες, φωνάζουν «Χαμάς, τρομοκράτες» και «Ντροπή σας» στον τηλεοπτικό σταθμό επειδή πήραν τη συντακτική απόφαση να αναφέρουν τη Χαμάς ως «μαχητές» ή «μαχητική ομάδα».

Πολλοί κυματίζουν ισραηλινές σημαίες και άλλοι κρατούν αφίσες με φωτογραφίες Ισραηλινών παιδιών που απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Οι διοργανωτές, η Εθνική Εβραϊκή Συνέλευση, γράφει στο X (πρώην Twitter) ότι «δεν είναι ώρα το BBC να αποκαλεί τη Χαμάς κάθε άλλο παρά τρομοκράτες».

“We are not broken, we will never be broken” - Asher



Now more then ever, we are united.



We are proud to be Jewish. We are proud to Stand With Israel. We will call out the BBC. Most important, we will call Hamas terrorists @BBCNews #HamasAreTerrorists pic.twitter.com/b27V8PPXXA