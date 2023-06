Τουρκία: Ορκίστηκε πρόεδρος για τρίτη φορά ο Ερντογάν (vid)

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ορκίστηκε σήμερα για μια νέα πενταετή προεδρική θητεία, παρατείνοντας τη διακυβέρνησή του σε μια τρίτη δεκαετία.

«Εγώ, ως πρόεδρος, ορκίζομαι στην τιμή και την ακεραιότητά μου ενώπιον του μεγάλου τουρκικού έθνους και της ιστορίας να διαφυλάσσω την ύπαρξη και την ανεξαρτησία του κράτους... να υπακούω στο σύνταγμα, στους νόμους, στη δημοκρατία, στις αρχές και τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ και στις αρχές της κοσμικής δημοκρατίας», δήλωσε ο Ερντογάν, στη διάρκεια της τελετής της ορκωμοσίας που διεξήχθη στο κοινοβούλιο στην Άγκυρα και μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan takes his presidential oath at the Grand National Assembly of Türkiye in Ankara https://t.co/JJWbQlVzL8