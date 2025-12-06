Λιθουανία: Έκλεισε και πάλι το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων αερόστατων στον εναέριο χώρο του

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία διέκοψε τις πτήσεις του μετά την εμφάνιση μπαλονιών στον εναέριο χώρο του, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο, σε μια ακόμη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας της βαλτικής χώρας τους τελευταίους μήνες.

Η εναέρια κυκλοφορία θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 21:05 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το κυβερνητικό Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 30 χλμ. (19 μίλια) από τη Λευκορωσία, έχει κλείσει περισσότερες από 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου λόγω παρόμοιων περιστατικών, με την τελευταία διακοπή να έχει σημειωθεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Η Λιθουανία ισχυρίζεται ότι τα αερόστατα αποστέλλονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν τσιγάρα από τη Λευκορωσία, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για το ότι δεν σταματά αυτό που αποκαλεί «υβριδική επίθεση».