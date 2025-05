Λίβερπουλ: Σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα μετά την πτώση αυτοκινήτου σε πλήθος - Παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του (vids)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δεκάδες άτομα που συμμετείχαν στην παρέλαση για την κατάκτηση του 20ού τίτλου της Liverpool FC στην Premier League.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Water Street, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι για να πανηγυρίσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 27 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία της πόλης (Royal Liverpool, Alder Hey, Arrowe Park και Aintree), ενώ άλλοι 20 τραυματίες έλαβαν επί τόπου πρώτες βοήθειες.

Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται τέσσερα παιδιά, το ένα από αυτά δίνει μάχη γα τη ζωή του, και ένας ποδηλάτης-παραϊατρικός.

Ιδιαίτερη αναστάτωση προκλήθηκε όταν τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν κάτω από το όχημα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν για τον απεγκλωβισμό τους, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

UK PARADE CRASH | LATEST:



- 27 hospitalized

- 20 treated at scene

- Driver is a 53-year-old "white British man," cops say.

- Incident not believed to be terrorism pic.twitter.com/axFwyypUMu — Breaking911 (@Breaking911) May 26, 2025

Δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως έχει συλλάβει έναν 53χρονο Βρετανό, λευκής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο οδηγός του οχήματος. Όπως ανέφερε η βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, Τζένι Σιμς, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά εξετάζεται ως «μεμονωμένο γεγονός». «Δεν αναζητούμε άλλους υπόπτους», πρόσθεσε.

Liverpool parade: Car drives into crowd of celebrating football fans - Police cordon in placehttps://t.co/LIQPKOLGNr…@DaveAtherton20 pic.twitter.com/6Qx8SHavAb — Sue 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@suespeaksup) May 26, 2025

Η ίδια χαρακτήρισε το συμβάν «τρομερή τραγωδία» και προέτρεψε το κοινό να μην διακινεί σοκαριστικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής ψευδών πληροφοριών.

Η ένταση στο σημείο κορυφώθηκε, καθώς δεκάδες πολίτες επιχείρησαν να λιντσάρουν τον δράστη. Ορισμένοι προσπάθησαν να τον τραβήξουν έξω από το αυτοκίνητο, ενώ άλλοι έσπασαν τα τζάμια του οχήματος. Η αστυνομία τον απομάκρυνε με βαν, το οποίο επίσης δέχθηκε επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Όπως δήλωσε ο Ντέιβιντε Κίτσιν από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας, η παρουσία παραϊατρικών κοντά στη διαδρομή της παρέλασης επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση και φροντίδα των τραυματιών. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων χαρακτηρίστηκαν ως «γρήγορες και αποτελεσματικές».

Το χρονικό της φρίκης

Πανικός και τρόμος επικράτησαν στο κέντρο της Λίβερπουλ το απόγευμα της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε πλήθος πολιτών κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Liverpool FC. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Water Street λίγο μετά τις 6 μ.μ. (τοπική ώρα, 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας), ενώ οι πανηγυρισμοί βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Στο έδαφος τραυματίες, γύρω τους πανικόβλητοι πολίτες και κραυγές απόγνωσης. Οι έρευνες για το τι ακριβώς οδήγησε τον οδηγό σε αυτή την ενέργεια συνεχίζονται εντατικά από τις αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του οδηγού παρέπεμπε σε σκόπιμη επίθεση. «Το όχημα επιτάχυνε επίτηδες προς το πλήθος και ακούγονταν ήχοι από τα σώματα που χτυπούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάροι Ρασίντ, που βρισκόταν στο σημείο με την οικογένειά του. Πολλοί αυτόπτες περιέγραψαν σκηνές καταδίωξης, με πολίτες να κυνηγούν το όχημα προσπαθώντας να το ακινητοποιήσουν.

🚨BREAKING: A car has just rammed into a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League win



Multiple injuries reported. pic.twitter.com/20h7MHNtTy — Inevitable West (@Inevitablewest) May 26, 2025

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του δημοσιογράφου του BBC, Ματ Κόουλ, ο οποίος σώθηκε από θαύμα μαζί με την κόρη του: «Το όχημα μας προσπέρασε μόλις για λίγα εκατοστά. Άνδρες το κυνήγησαν, το χτυπούσαν προσπαθώντας να το σταματήσουν. Ήταν σκηνές απόλυτου χάους μέχρι που κατέφθασαν ένοπλοι αστυνομικοί.»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σχολίασε το συμβάν λέγοντας: «Οι σκηνές στη Λίβερπουλ είναι τρομακτικές. Οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν. Ευχαριστώ τις αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις για την άμεση αντίδρασή τους.»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Liverpool FC: «Είμαστε σε άμεση επαφή με την αστυνομία για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο τέλος της σημερινής παρέλασης. Οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αρχές στην έρευνά τους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρέλαση είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ο δρόμος είχε ξανανοίξει για την κυκλοφορία όταν το όχημα κινήθηκε αιφνιδιαστικά και με υψηλή ταχύτητα προς το πλήθος. Ένα πανηγυρικό απόγευμα μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.