Λίβανος: Νεκρός ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ

Ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

🔴ELIMINATED: Ali Yusuf Harshi, the personal secretary to Hezbollah Secretary-General Naim Qassem in Beirut.



A close associate and personal advisor, Harshi played a key role in managing and securing Qassem’s office.



The IDF also struck two key crossings used by Hezbollah to… — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Ο Αλί Γιουσούφ Χάρσι έγινε στόχος επιδρομής στη συνοικία Ταλέτ Καγιάτ της Βηρυτού, έξω από το οχυρό της Χεζμπολάχ Νταχίγιε. Πλάνα έδειξαν ότι η επιδρομή κατέρρευσε εν μέρει ένα πολυώροφο κτίριο.

Ο στρατός λέει ότι ο Χάρσι ήταν ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κασέμ.

«Ο Χάρσι ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου του και της ασφάλειάς του», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε δύο «κεντρικές» διαβάσεις του ποταμού Λιτάνι, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τη Χεζμπολάχ για τη μεταφορά «χιλιάδων όπλων, πυραύλων και εκτοξευτών» στο νότιο Λίβανο.

Επιπλέον, περίπου 10 αποθήκες όπλων, εκτοξευτές πυραύλων και αρχηγεία της Χεζμπολάχ χτυπήθηκαν στο νότιο Λίβανο, προσθέτει ο στρατός.