Λίβανος: Νέες επιδρομές κατά θέσεων της Χεζμπολάχ από τις δυνάμεις του Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού εναντίον ορισμένων τοποθεσιών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου.

Αναφέρει ότι η υποδομή που ανήκει στην τρομοκρατική ομάδα χτυπήθηκε.

IDF says it carried out airstrikes and artillery shelling against a number of Hezbollah sites in southern Lebanon in response to the rocket fire earlier. pic.twitter.com/jd1tR24xBm