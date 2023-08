Λίβανος: Δύο νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας του Λιβάνου συνετρίβη σήμερα ανατολικά της Βηρυτού, με αποτέλεσμα δύο μέλη του πληρώματος να σκοτωθούν και άλλο ένα να τραυματιστεί.

«Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην περιοχή Χαμάνα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των θυμάτων.

#Lebanon: On the evening of August 23, 2023, a Lebanese Air Force helicopter crashed in Hammana while conducting training. According to the Lebanese army, two soldiers died.



May their souls rest in peace 🇳🇪 pic.twitter.com/JuqMWICzJ1