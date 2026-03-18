Λευκός Οίκος: Αναβλήθηκε επίσημα η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη επίσημα πως η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα αναβάλλεται, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως η επίσκεψη του Τραμπ είχε προγραμματιστεί να γίνει από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε την Τρίτη πως το ταξίδι του θα μπορούσε να λάβει χώρα σε πέντε με έξι εβδομάδες».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σύντομα θα συμφωνηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες για την επίσκεψη του Τραμπ στην ασιατική χώρα, προσθέτοντας πως η Κίνα συμφώνησε στην αναβολή.