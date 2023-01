Leopard: Επιταχύνονται οι εξελίξεις - Κατατέθηκε στο Βερολίνο το πολωνικό αίτημα

Η Γερμανία έχει πλέον λάβει το επίσημο αίτημα της Πολωνίας για την επανεξαγωγή αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, καθώς η Βαρσοβία αυξάνει την πίεση προς το Βερολίνο για να δώσει την έγκρισή του.

Η Ουκρανία θέλει τα γερμανικής κατασκευής Leopard 2, ένα από τα πιο διαδεδομένα δυτικά άρματα μάχης, για να τη βοηθήσει να διασπάσει τις ρωσικές γραμμές και να ανακαταλάβει εδάφη φέτος.

Η Γερμανία, η έγκριση της οποίας απαιτείται για τις επανεξαγωγές των Leopard, έχει κρατήσει στάση αναμονής, φοβούμενη να ωθήσει τη Μόσχα σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

"Οι Γερμανοί έχουν ήδη λάβει το αίτημά μας για άδεια μεταφοράς αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία", έγραψε ο Mariusz Blaszczak στο Twitter.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z