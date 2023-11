Λ. Οίκος: Η Χαμάς έχει κέντρο διοίκησης κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας για να διευθύνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και πιθανώς για να αποθηκεύει όπλα, λέγοντας ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν πόλεμο έγκλημα.

«Έχουμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο για λειτουργία διοίκησης και ελέγχου» και πιθανώς για να αποθηκεύσει όπλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Αυτό είναι έγκλημα πολέμου», τόνισε.

Επίσης, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το ίδιο συμβαίνει και με άλλα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας, στα οποία έχουν σήραγγες κάτω από αυτά για να κρύβουν και να υποστηρίζουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και να κρατούν ομήρους.

Ο Κίρμπι αναφέρθηκε σε «μια ποικιλία μεθόδων πληροφοριών», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Καθώς οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν την επίθεσή τους εντός της πόλης της Γάζας, το BBC Verify απέκτησε μια δορυφορική εικόνα της περιοχής γύρω από το νοσοκομείο Al-Shifa από τις 11 Νοεμβρίου.

Στην περιοχή σημειώθηκαν σφοδρές μάχες με περισσότερους από 2.000 ανθρώπους εγκλωβισμένους.

Η εικόνα φαίνεται να δείχνει στρατιωτικά οχήματα σταθμευμένα σε πολλές θέσεις σε ανοιχτό έδαφος, περίπου 600 μέτρα μακριά από το νοσοκομείο. Ένα από αυτά είναι οι εγκαταστάσεις ενός σχολείου, που βρήκαμε στους χάρτες της Google, αναφέρει το BBC.

Όπως σημειώνει, συγκρίναμε επίσης το σχήμα και το περίγραμμα των οχημάτων με προηγούμενες δορυφορικές εικόνες ισραηλινών στρατιωτικών σχηματισμών και μοιάζουν με τανκς καθώς και με μπουλντόζες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των ερειπίων για τα προωθούμενα οχήματα.

Ορατά είναι επίσης σύννεφα καπνού, μεταξύ άλλων στην άμεση περιοχή από το νοσοκομείο όπου έχουν αναφερθεί εκρήξεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κατάληψη του καταυλισμού των τρομοκρατών αλ Σάτι στη βόρεια Γάζα - κατά μήκος της ακτογραμμής της Μεσογείου Θάλασσας - επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη περικύκλωση των μελών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Όπως γνωστοποίησαν οι IDF, σύμφωνα με τους Times of Israel, η 162η Μεραρχία, μετά την κατάληψη, σύντομα θα συνδεθεί με την 36η Μεραρχία που εισήλθε στη Λωρίδα από τα ανατολικά, φτάνοντας στην ακτή.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι ο αλ Σάτι ήταν ένα κύριο προπύργιο της Χαμάς. «Μέσα στον καταυλισμό, υπάρχουν πολλές εχθρικές υποδομές και πολλές δυνάμεις της Χαμάς ήταν συγκεντρωμένες εκεί, συμπεριλαμβανομένου του τάγματος al-Shati, το οποίο πήρε κεντρικό μέρος στις [επιθέσεις] της 7ης Οκτωβρίου», σημείωσε.

Υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις συγκρούσεις με στελέχη της Χαμάς στο αλ Σάτι τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον στρατό, σχεδόν κάθε άλλο σπίτι στον καταυλισμό ήταν παγιδευμένο από εκρηκτικά. Τα στρατεύματα της μεραρχίας πολέμησαν περίπου 200 ένοπλα στελέχη της Χαμάς.

Ο στρατός πιστεύει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του αλ Σάτι, αν και μπορεί να υπάρξουν ακόμα μάχες. Αναφέρει ότι τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην περιοχή διαλύθηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια των επιδρομών.

IDF says its 162nd Division — which entered Gaza from the north — has completed the capture of the al-Shati camp, and will soon link up with the 36th Division which entered the Strip from the east, reaching the coast.



The IDF says al-Shati was a main Hamas stronghold. “Inside… pic.twitter.com/9IEiBSINqr