Κυκλώνας Έριν: Ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και πλησιάζει προς την Καραϊβική (vids)

Ο κυκλώνας Έριν, ο πρώτος της σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε χθες Σάββατο σε «Κατηγορίας 5» – στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής, απειλώντας τα με πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Έριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, μια περιοχή που περιλαμβάνει τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένους Νήσους και το Πουέρτο Ρίκο – αμερικανικό έδαφος που υπέστη σημαντικές καταστροφές από τον κυκλώνα Μαρία τον Σεπτέμβριο του 2017.

Well, the latest track on Hurricane #Erin is certainly interesting using San Juan, Puerto Rico radar. Quite the southwest wobble coinciding with a sudden uptick in eyewall lightning. pic.twitter.com/dlPZoCKX1h — Nick Stewart (@NStewWX) August 17, 2025

Σύμφωνα με το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κυκλώνας Έριν βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, έχοντας αναβαθμιστεί από «Κατηγορίας 1» σε «Κατηγορίας 5» μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Ο κυκλώνας αναμένεται να κινηθεί προς τα βορειοδυτικά και να πλησιάσει τις Μπαχάμες τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, προτού εξασθενήσει.

Last night, the 53rd Weather Reconnaissance Squadron flew into the eye of Hurricane Erin—and captured imagery of the breathtaking stadium effect.



These missions provide critical data to the NHC to improve forecasts, helping keep communities safe before the storm makes… pic.twitter.com/RpAs7yMDRf — Hurricane Hunters (@53rdWRS) August 16, 2025

Παρότι προβλέπεται πως θα παραμείνει αρκετά μακριά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγάλα κύματα να φθάσουν μέχρι τη Βόρεια Καρολίνα.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service / NWS) έχει προβλέψει 13-18 τροπικές καταιγίδες φέτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, εκ των οποίων οι μισές περίπου (5-9) αναμένεται να εξελιχθούν σε κυκλώνες.