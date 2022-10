Κριμαία: Επίθεση με drone σε εργοστάσιο ενέργειας

Οι αρχές στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένας σταθμός παραγωγής θερμικής ενέργειας στη χερσόνησο έγινε στόχος επίθεσης με drone τη νύχτα, αλλά ισχυρίστηκαν ότι δεν υπέστη σοβαρές ζημιές.

«Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε επίθεση με UAV (μη επανδρωμένο εναέριο όχημα) στον θερμοηλεκτρικό στον σταθμό Balaklava», δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης που έχει εγκατασταθεί από τη Ρωσία, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ. «Ο μετασχηματιστής έχει ελάχιστη ζημιά. Δεν υπήρξαν θύματα», πρόσθεσε.

A drone attack on the Balaklava thermal power plant in #Sevastopol was carried out, claims Gauleiter Mikhail Razvozhayev. pic.twitter.com/yEkeCrMleY