Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι βέβαιος ότι η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο αμυντικό ταμείο SAFE της ΕΕ, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για το θέμα τον Νοέμβριο.

Το βρετανικό σχέδιο για συμμετοχή στο αρχικό ταμείο SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ (174 δισ. δολάρια) απέτυχε, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού των Εργατικών, Κίρ Σταρμερ, αρνήθηκε να καταβάλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά που απαιτείται για τη συμμετοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Κόστα επισήμανε τις θερμότερες σχέσεις μεταξύ της Βρετανίας και της ΕΕ, με τον Σταρμερ να πιέζει σταθερά για μια «επαναφορά» των σχέσεων με την Ένωση μετά το Brexit, ως λόγο για την ελπίδα επίτευξης συμφωνίας.

Επίσης, υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία και η Γαλλία ηγούνται από κοινού της «Συμμαχίας των Προθύμων» της Ουκρανίας ως λόγο για τον οποίο πιστεύει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

«Η νέα κυβέρνηση των Εργατικών έχει ξεκινήσει την επανεκκίνηση, και η επανεκκίνηση προχωράει καλά», δήλωσε ο Κόστα σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού.

«Μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες, μήνες, αλλά σίγουρα θα επιτύχουμε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το ζήτημα του SAFE», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε ένα δεύτερο πιθανό ταμείο SAFE της ΕΕ ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η ΕΕ δανείστηκε από κοινού χρήματα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να τα δανείσει σε χώρες της Ένωσης για αμυντικούς σκοπούς.