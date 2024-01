Κωνσταντινούπολη: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στην καθολική εκκλησία

Η στιγμή της επίθεσης δύο αγνώστων στην καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, καταγράφεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σε άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνονται οι δύο ένοπλοι να πλησιάζουν την καθολική εκκλησία, λίγο πριν ανοίξουν. Το βίντεο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στα πλάνα διακρίνονται οι δράστες να βαδίζουν με αργά βήματα και τα χέρια στις τσέπες, λίγο πριν φτάσουν στην εκκλησία Σάντα Μαρία στη γειτονιά Σαριγιέρ. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωοκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Δείτε το βίντεο:

Here is the two masked gunmen entering the Istanbul church premises pic.twitter.com/CtRfAxP7fy